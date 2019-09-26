В России посмеялись над выражением лица Зеленского во время разговора с Трампом

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в выражении лица президента Украины Владимира Зеленского во время разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Ura.ru. Журналистка утверждает, что резкая перемена произошла после слов Трампа о российском лидере Владимире Путине.

«Лицо Зеленского на словах Трампа: "я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным"», - цитирует РИА ФАН сообщение Скабеевой в телеграм-канале.