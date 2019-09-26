В России посмеялись над выражением лица Зеленского во время разговора с Трампом
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в выражении лица президента Украины Владимира Зеленского во время разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Ura.ru. Журналистка утверждает, что резкая перемена произошла после слов Трампа о российском лидере Владимире Путине.
«Лицо Зеленского на словах Трампа: "я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным"», - цитирует РИА ФАН сообщение Скабеевой в телеграм-канале.
Zelensky's face when Trump says he hopes Putin and Zelensky can get together and "solve your problems" pic.twitter.com/XG9PfnS9qF— Emily Tillett (@EmilyETillett) 25 сентября 2019 г.
Ранее американские СМИ и соцсети обратили внимание на выражение лица украинского президента Владимира Зеленского во время совместного с президентом США Дональдом Трампом общения с журналистами на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В школах Новосибирска отменили «звонок для учителя»
- Мировые новости на завтрак: Премьер Британии готов нарушить закон ради Брексита
- Супруга Зеленского поразила сеть голубым костюмом
- Лавров рассказал о «неприятном эпизоде» с Лукашенко
- Вот и поговорили. Зеленский намекнул Лаврову на продолжение войны