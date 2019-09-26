В России посмеялись над выражением лица Зеленского во время разговора с Трампом

26 сентября 201907:57

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в выражении лица президента Украины Владимира Зеленского во время разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Ura.ru. Журналистка утверждает, что резкая перемена произошла после слов Трампа о российском лидере Владимире Путине.

«Лицо Зеленского на словах Трампа: "я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным"», - цитирует РИА ФАН сообщение Скабеевой в телеграм-канале.

Ранее американские СМИ и соцсети обратили внимание на выражение лица украинского президента Владимира Зеленского во время совместного с президентом США Дональдом Трампом общения с журналистами на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд Трамп