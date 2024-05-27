В России объявили в розыск глав МВД и Минобрнауки Латвии

До этого министерство внутренних дел России объявило в розыск главу правительства Эстонии Каю Каллас. Также в розыск объявлены госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис, а также члены Сейма Латвии. Ещё в базе розыска МВД РФ значатся двое чиновников из Польши и директор Института национальной памяти этой страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Радиоточка НСН» объяснила, что «это только начало», и всем придется ответить за преступления, оскверняющие память освободителей мира от фашизма. Именно по этой причине, по ее словам, прибалтийские политики оказываются в российском розыске.

