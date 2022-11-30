В России назвали членство Финляндии и Швеции в НАТО риском для альянса

По словам дипломата, члены НАТО заставят Финляндию и Швецию разместить на своей территории дополнительные силы, что ухудшит состояние военной безопасной и самой НАТО.

Грушко отметил, что принятие Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс станет новым ударом по общеевропейской системе безопасности, а также негативно скажется на региональной безопасности севера Европы. Дипломат подчеркнул, что Москва будет обороняться, исходя из объективной обстановки.

Замминистра иностранных дел резюмировал, что после слияния с альянсом Финляндия и Швеция вместо символов движения неприсоединения станут периферией военного блока.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

