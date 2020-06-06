В России готовятся к провокациям НАТО на параде Победы

В России не исключают провокаций со стороны североатлантического альянса НАТО во время проведения парада Победы 24 июня. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью ТАСС.

По словам Грушко, к 9 мая намечался пик военной активности НАТО. Российские правоохранители предполагают подобное развитие событий и в июне, пишет Газета.ru.

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«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может», — говорит Грушко.

Напомним, парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с указом президента в этот день военные парады в честь победы в Великой отечественной войне 1945 года пройдут и в регионах России.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:НАТОПарадПарад Победы
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