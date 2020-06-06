В России готовятся к провокациям НАТО на параде Победы

В России не исключают провокаций со стороны североатлантического альянса НАТО во время проведения парада Победы 24 июня. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью ТАСС.

По словам Грушко, к 9 мая намечался пик военной активности НАТО. Российские правоохранители предполагают подобное развитие событий и в июне, пишет Газета.ru.