В России готовятся к провокациям НАТО на параде Победы
В России не исключают провокаций со стороны североатлантического альянса НАТО во время проведения парада Победы 24 июня. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью ТАСС.
По словам Грушко, к 9 мая намечался пик военной активности НАТО. Российские правоохранители предполагают подобное развитие событий и в июне, пишет Газета.ru.
«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может», — говорит Грушко.
Напомним, парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с указом президента в этот день военные парады в честь победы в Великой отечественной войне 1945 года пройдут и в регионах России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
459 тыс.+8 855 / сут.
Умерли
5 725+197 / сут.
Выздоровели
221 тыс.+8 708 / сут.
- В России готовятся к провокациям НАТО на параде Победы
- «Яндекс» составил «словарь» новых слов россиян за прошедшее десятилетие
- В России падает коэффициент заражений по COVID-19
- Стало известно, где похоронят актера Кокшенова
- Вирусолог подтвердил актуальность рекомендаций ВОЗ о ношении масок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru