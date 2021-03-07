В России движение «За права человека» прекратило существование
В России на съезде движения «За права человека» участники приняли решение его ликвидировать. Об этом сообщается на официальном сайте организации в воскресенье.
«Сегодня, 7 марта 2021 года, было принято решение о роспуске НОО "За права человека". Решение принималось делегатами из 35 регионов России на внеочередном съезде», - уточняет документ.
Решение объясняется необходимостью регистрировать в качестве иностранных агентов даже незарегистрированные общественные объединения и ответственностью за нарушение законодательства даже рядовых участников.
При этом движение не признает себя иностранным агентом в связи с тем, что деятельность «всегда велась в интересах граждан России», отмечает «Интерфакс».
Правозащитник Лев Пономарев (признан в РФ СМИ-иностранным агентом) 2 марта анонсировал ликвидацию движения «За права человека», но заявил, что состоящие в ней правозащитники продолжат свою работу.
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