В России движение «За права человека» прекратило существование

«Сегодня, 7 марта 2021 года, было принято решение о роспуске НОО "За права человека". Решение принималось делегатами из 35 регионов России на внеочередном съезде», - уточняет документ.

Решение объясняется необходимостью регистрировать в качестве иностранных агентов даже незарегистрированные общественные объединения и ответственностью за нарушение законодательства даже рядовых участников.

При этом движение не признает себя иностранным агентом в связи с тем, что деятельность «всегда велась в интересах граждан России», отмечает «Интерфакс».

Правозащитник Лев Пономарев (признан в РФ СМИ-иностранным агентом) 2 марта анонсировал ликвидацию движения «За права человека», но заявил, что состоящие в ней правозащитники продолжат свою работу.

