Глава Гагаузии рассказала об обещании поддержки со стороны Путина
В марте 2024 года президент России Владимир Путин пообещал главе Гагаузии Евгении Гуцул поддержку в условиях давления Кишинева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Гуцул.
«К счастью, Владимир Владимирович Путин отреагировал так, что он дает нам возможность и дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом», - сообщила она.
По словам главы Гагаузии, Путин заверил, что Россия будет оказывать не только экономическую, но и социальную поддержку.
Ранее глава Молдавии Майя Санду отказалась от подписания декрета, назначающего лидера Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства Молдавии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru