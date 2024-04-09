Глава Гагаузии рассказала об обещании поддержки со стороны Путина

«К счастью, Владимир Владимирович Путин отреагировал так, что он дает нам возможность и дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом», - сообщила она.

По словам главы Гагаузии, Путин заверил, что Россия будет оказывать не только экономическую, но и социальную поддержку.

Ранее глава Молдавии Майя Санду отказалась от подписания декрета, назначающего лидера Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства Молдавии, напоминает «Радиоточка НСН».

