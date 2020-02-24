В Риге распустили Думу из-за плохой уборки мусора
Президент Латвии Эгил Левитс подписал закон о роспуске Рижской думы. Об этом заявила канцелярия главы государства 24 февраля, в понедельник.
«Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы», - цитирует РИА Новости официальное сообщение.
Члены латвийского сейма в последнем чтении одобрили законопроект о роспуске Рижской думы. Новые выборы в парламент столицы Латвии могут состояться 25 апреля - в течение двух месяцев после роспуска предыдущего созыва.
Напомним, роспуск Рижской думы инициировало министерство регионального развития Латвии, которое заявило о неспособности думы обеспечить услуги по вывозу мусора в городе. В Рижской думе решение о роспуске считают необоснованным.
Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал в эфире НСН, чего ждут от нового гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Ильи Гудкова. Эксперт считает, что необходимо сместить акцент работы на создание объектов утилизации ТКО в России вместо строительства новых полигонов.
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