В РФ ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине

В Госдуме РФ прокомментировали призыв НАТО вернуть контроль над республикой Крым Украине и разрешить международным организациям находится на территории полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня Североатлантический альянс заявил, что не видит возможности для нормальной работы с Россией, пока она не поменяет свое поведение на мировой арене. В частности, Россию упрекнули за размещение военной мощи в Крыму.

Так, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что эти слова в России расцениваются "откровенное вмешательство во внутренние дела" страны, поскольку Крым стал частью РФ по результатам референдума. Кроме того, Морозов отметил, что проблем с посещением иностранными делегациями Крыма нет.

Его также поддержал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, такие призывы являются откровенным покушением на российский суверенитет. Он подчеркнул, что РФ имеет право на размещение вооружений на своей территории.



