НАТО отказалась от «нормальной работы» с Россией
Североатлантический альянс не видит возможности для нормальной работы с Россией, пока она не поменяет свое поведение на мировой арене. Такое заявление выпущено по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое прошло сегодня в Киеве.
Как отмечает Газета.ру, НАТО также призвало Москву соблюдать нормы международного права и выполнять взятые на себя обязательства. В альянсе в очередной раз выступили с осуждением воссоединения Крыма с Россией.
Более того, НАТО выступил с призывом вернуть контроль над полуостровом Киеву, передает RT. Альянсу также не нравится, что Россия «наращивает военную мощь» в Крыму. Кроме того, альянс призвал допустить туда международных наблюдателей.
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