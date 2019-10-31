НАТО отказалась от «нормальной работы» с Россией

Североатлантический альянс не видит возможности для нормальной работы с Россией, пока она не поменяет свое поведение на мировой арене. Такое заявление выпущено по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое прошло сегодня в Киеве.

Как отмечает Газета.ру, НАТО также призвало Москву соблюдать нормы международного права и выполнять взятые на себя обязательства. В альянсе в очередной раз выступили с осуждением воссоединения Крыма с Россией.

Более того, НАТО выступил с призывом вернуть контроль над полуостровом Киеву, передает RT. Альянсу также не нравится, что Россия «наращивает военную мощь» в Крыму. Кроме того, альянс призвал допустить туда международных наблюдателей.

