В РФ анонсировали документальный фильм об операции «Поток» в Курской области

В России покажут документальную картину про операцию «Поток» о штурмовых российских группах, которые прошли 15 километров по недействующему газопроводу в тыл врага в курской Судже, сообщила RT.

Фильм покажет эксклюзивные кадры прорыва линии обороны и встреч с мирными жителями, которые ждали освобождения семь месяцев.