В РФ анонсировали документальный фильм об операции «Поток» в Курской области
В России покажут документальную картину про операцию «Поток» о штурмовых российских группах, которые прошли 15 километров по недействующему газопроводу в тыл врага в курской Судже, сообщила RT.
Фильм покажет эксклюзивные кадры прорыва линии обороны и встреч с мирными жителями, которые ждали освобождения семь месяцев.
Автор фильма Влад Андрица отметил, что жить с этими военнослужащими в одно время – невероятно.
Ранее сообщалось, что в операции «Поток» приняли участие штурмовики «Востока», разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», бойцы спецназа «Ахмат», военные 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ.
При этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что большинство бойцов группы «Аида», которые также участвовали о операции «Поток», все еще находятся в госпитале, так как время, проведенное в трубе, оказало очень негативное воздействие на внутренние органы военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru