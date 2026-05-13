Президент России Владимир Путин дает надежду своей стране и всей цивилизации, считает лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Политик назвал Путина уникальной, «незаменимой для своего времени личностью».

«Он дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не так, как это делают другие. Не диктатом и не другими методами, которые являются просто другой упаковкой фашизма», - заявил Додик.

По его словам, если бы не российский лидер, мир был бы однополярным и управляемым меньшинством отдельных личностей Запада, «которые никогда не могут быть удовлетворены в своих запросах». Додик добавил, что Путин - синоним новой цивилизации и многополярного мира.

Ранее Милорад Додик призвал Владимира Путина не оставлять Республику Сербскую «на откуп» европейским бюрократам.

