В Республиканской партии США обвинили ЕС в кризисе на Украине
Украинский кризис – это зона ответственности Евросоюза. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл в интервью немецкой Bild на полях национального съезда Республиканской партии в Милуоки.
По его словам, если подобное бы произошло в Мексике, то власти США не стали бы обращаться за помощью к Германии, а урегулировали конфликт исключительно своими силами.
«Он у вас на заднем дворе», — подчеркнул Гренелл.
Он также добавил, что во время президентства республиканца конфликтов в Европе не было.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия решилась на СВО, увидев слабость администрации Байдена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru