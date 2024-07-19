По его словам, если подобное бы произошло в Мексике, то власти США не стали бы обращаться за помощью к Германии, а урегулировали конфликт исключительно своими силами.

«Он у вас на заднем дворе», — подчеркнул Гренелл.

Он также добавил, что во время президентства республиканца конфликтов в Европе не было.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия решилась на СВО, увидев слабость администрации Байдена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

