Орбан: ЕС получил шанс на новую политику по Украине без копирования США

Об этом он написал в докладе на имя главы Евросовета Шарля Мишеля. По словам политика, по итогам своей мирной миссии он готов инициировать переговоры на высоком уровне с руководством КНР, чтобы организовать крупную конференцию, а также начать диалог с Москвой с сохранением контактов с правительством Украины.

Орбан указал, что до сих пор лидеры Евросоюза повторяли действия США, не имея возможности к разработке собственного курса.

Премьер-министр утверждает, что мирная инициатива Венгрии по Украине продвигается хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

