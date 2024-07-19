Орбан: ЕС получил шанс на новую политику по Украине без копирования США

Европейский союз получил уникальный шанс проводить независимую стратегию для прекращения боевых действий на Украине, сообщает «360» со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

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Об этом он написал в докладе на имя главы Евросовета Шарля Мишеля. По словам политика, по итогам своей мирной миссии он готов инициировать переговоры на высоком уровне с руководством КНР, чтобы организовать крупную конференцию, а также начать диалог с Москвой с сохранением контактов с правительством Украины.

Орбан указал, что до сих пор лидеры Евросоюза повторяли действия США, не имея возможности к разработке собственного курса.

Премьер-министр утверждает, что мирная инициатива Венгрии по Украине продвигается хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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