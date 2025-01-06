В РАН допустили стремительную эскалацию конфликта вокруг Украины
Сценарий эскалации украинского конфликта и формирование масштабного военно-политического кризиса в мире возможны во второй половине года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Эксперты не исключили «стремительной эскалации» ситуации и начала международного военно-политического кризиса «с выходом на некое плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности» в Европе или Евразии. При этом в РАН прогнозируют, что процессы будут проходить без участия Киева либо при формальном участии «с возможной широкой интернационализацией усилий».
Специалисты считают, что путь к прочному урегулированию конфликта на Украине может быть связан с более широким соглашением о контурах безопасности в Европе. Масштабные геополитические договоренности могут предшествовать разрешению украинского кризиса. Однако этот процесс вряд ли будет будет быстрым и, возможно, выйдет за пределы 2025 года.
Между тем депутат Госдумы Алексей Чепа высказал мнение, что в наступившем году Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, пишет RT.
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