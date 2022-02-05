В Раде рассказали, почему Зеленский не посетил Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский не посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине из-за «запрета» США. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Черный.
«Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны…» — написал парламентарий на своей странице в Facebook.
Черный напомнил, что Олимпийские игры всегда считались символом мира, на открытие турнира прибывали многие мировые лидеры. Однако в этот раз Запад призывал бойкотировать Игры.
Депутат также отметил, что украинские власти не думают о спорте и спортивных достижениях. Черный указал, что украинским спортсменам рекомендовали не фотографироваться с российскими коллегами; парламентарий считает, что этот запрет исходил от Зеленского.
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