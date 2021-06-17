В Раде рассказали о возможной причине войны с Россией
Член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин посчитал, что если Украина начнет наступление на Донбасс, то Россия не останется в стороне. Он предположил, что может развязаться война, в которой РФ одержит стремительную победу. Об этом сообщило РИА Новости.
Волошин посчитал, что Россия могла бы начать атаку высадкой в Одессе. Он отметил, что это до сих пор возможно, так как российские войска все еще находятся у границ с Украиной, пишет URA.RU.
Волошин также раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его слишком эмоциональным и подчеркнул, что лидер страны нагнетает обстановку, сообщил телеканал «360».
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