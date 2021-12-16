Нового канцлера Германии Шольца пригласили в Крым
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить полуостров.
По словам Гемпеля, главе правительства ФРГ необходимо побывать в Крыму, пишет «Свободная пресса».
«Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией. Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии», — приводит РИА Новости слова главы немецкой общины.
Гемпель отметил, что Шольц понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях. Однако канцлер не может заявить об этом публично из-за регулярного давления США, пишет РИА ФАН.
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