По словам Гемпеля, главе правительства ФРГ необходимо побывать в Крыму, пишет «Свободная пресса».

«Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией. Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии», — приводит РИА Новости слова главы немецкой общины.

Гемпель отметил, что Шольц понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях. Однако канцлер не может заявить об этом публично из-за регулярного давления США, пишет РИА ФАН.

