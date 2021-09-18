В Раде оценили призыв Госдепартамента не зацикливаться на «Северном потоке-2»

Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн призвал Киев не зацикливаться на проблеме «Северного потока-2» и транзите российского газа, а заняться модернизацией энергетики.

Как отметил Кучеренко, «мы же забыли, что есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать».

«Нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток-2" – это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать», — подчеркнул парламентарий.

