В Раде оценили призыв Госдепартамента не зацикливаться на «Северном потоке-2»

Украина получила четкий сигнал о бесполезности борьбы с газопроводом «Северный поток-2». Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина», первый зампред комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш».

В Госдепе рекомендовали Украине не зацикливаться на «Северном потоке-2»

Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн призвал Киев не зацикливаться на проблеме «Северного потока-2» и транзите российского газа, а заняться модернизацией энергетики.

Как отметил Кучеренко, «мы же забыли, что есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать».

«Нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток-2" – это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать», — подчеркнул парламентарий.

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ТЕГИ:Госдеп СШАСеверный Поток-2Верховная РадаУкраина
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