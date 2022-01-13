В Раде назвали возвращение Порошенко «спецоперацией» против Зеленского
Возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко в страну станет спецоперацией против нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Как отметил парламентарий, Зеленский отдыхает, не занимается делами страны и не реагирует на происходящее в мире, пишет «Свободная пресса». Однако президент «проснется», когда Порошенко вернется на Украину, отмечает РИА ФАН.
Депутат подчеркнул, что приезд Порошенко станет «пинком ленивому актеру на Банковой».
«Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», — пишет Гончаренко в своем Telegram-канале.
Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене и содействии террористической деятельности, вернется на Украину 17 января. Экс-президент заявлял, что намерен принять участие в судебном заседании.
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