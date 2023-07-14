По сего словам, рассориться с Россией президента республики Майю Санду заставила Европа. «Результатом этого стали те тарифы, которые сегодня вынуждены платить граждане Молдовы», — отметил Шор.

Политик добавил, что действия партии Санду «Действие и солидарность» привели к заоблачным тарифам на электроэнергию и газ и рекордному (в несколько раз) росту бедности населения Молдавии.

Шор потребовал проведение референдума, чтобы определить внешний курс развития Молдавии. Он заявил, что граждане страны способны самостоятельно определить свое будущее и построить Молдавию, которой могли бы гордиться.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Санду и партия «Действие и солидарность» должны подать в отставку, дабы прекратить «ужас без конца», охвативший политику республики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

