В Приднестровье опровергли намерение попросить о присоединении к России

Глава ведомства прокомментировал сообщения, что на съезде 28 февраля депутаты якобы намерены выступить с просьбой принять республику в состав России. По словам дипломата, подобная информация не соответствует действительности.

«На съезде планируется выработать меры, которые позволят отстоять право приднестровцев на свободную экономическую деятельность», - цитирует Лицкая ТАСС.

Он напомнил, что решение об интеграции с Россией принято жителями Приднестровья еще в 2006 году. Проводить съезд для подтверждения курса не требуется, подчеркнул дипломат.

Накануне пресс-служба Бюро по политике реинтеграции Молдавии заявила об отсутствии оснований считать, что Приднестровье обратится к РФ с просьбой о присоединении, отмечает «Радиоточка НСН».

