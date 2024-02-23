В Приднестровье опровергли намерение попросить о присоединении к России
Бурная реакция молдавских СМИ относительно предстоящего съезда депутатов всех уровней в Приднестровье призвана отвлечь внимание от экономической войны, которую развязал Кишинев. Об этом заявил бывший министр иностранных дел непризнанной республики Валерий Лицкай.
Глава ведомства прокомментировал сообщения, что на съезде 28 февраля депутаты якобы намерены выступить с просьбой принять республику в состав России. По словам дипломата, подобная информация не соответствует действительности.
«На съезде планируется выработать меры, которые позволят отстоять право приднестровцев на свободную экономическую деятельность», - цитирует Лицкая ТАСС.
Он напомнил, что решение об интеграции с Россией принято жителями Приднестровья еще в 2006 году. Проводить съезд для подтверждения курса не требуется, подчеркнул дипломат.
Накануне пресс-служба Бюро по политике реинтеграции Молдавии заявила об отсутствии оснований считать, что Приднестровье обратится к РФ с просьбой о присоединении, отмечает «Радиоточка НСН».
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