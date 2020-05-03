В президиуме Боснии объяснили отказ от российской гумпомощи

В пятницу МВД БиГ отказалось пропустить через границу гуманитарный конвой Минобороны РФ, направлявшийся из Сербии для помощи в борьбе с COVID-19 в одной из частей страны — энтитете Федерация БиГ. Вопрос в компетенции президиума, подчеркнули в ведомстве.

Президиум БиГ представляет собой коллективное руководство государства с тремя представителями. Это Милорад Додик от сербов, Желько Комшич от хорватов и Шефик Джаферович от бошняков — славян-мусульман.

