В президиуме Боснии объяснили отказ от российской гумпомощи

Босния и Герцеговина должна использовать собственные ресурсы и в состоянии сама справиться с дезинфекцией, заявил член президиума страны Шефик Джаферович. По его словам, для этого в Вооружённых силах имеется специально обученное подразделение, передаёт РИА Новости.

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В пятницу МВД БиГ отказалось пропустить через границу гуманитарный конвой Минобороны РФ, направлявшийся из Сербии для помощи в борьбе с COVID-19 в одной из частей страны — энтитете Федерация БиГ. Вопрос в компетенции президиума, подчеркнули в ведомстве.

Президиум БиГ представляет собой коллективное руководство государства с тремя представителями. Это Милорад Додик от сербов, Желько Комшич от хорватов и Шефик Джаферович от бошняков — славян-мусульман.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:РоссияГуманитарный КонвойБосния И Герцеговина
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