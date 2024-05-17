В правящей партии Армении заявили, что Пашинян не уйдёт в отставку

По его словам, политорганизация обсуждать данный вопрос с оппозицией, так как сменить правительство можно исключительно в ходе следующих парламентских выборов 2026 года

«Премьер-министр Армении - Никол Пашинян, мы ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираемся обсуждать этот вопрос», - заключил Ханданян.

Ранее полиция Еревана задержала в столице Армении 171 участника митинга за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

