В правящей партии Армении заявили, что Пашинян не уйдёт в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен уходить в отставку. Как сообщает ТАСС, об этом заявил член правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян.
По его словам, политорганизация обсуждать данный вопрос с оппозицией, так как сменить правительство можно исключительно в ходе следующих парламентских выборов 2026 года
«Премьер-министр Армении - Никол Пашинян, мы ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираемся обсуждать этот вопрос», - заключил Ханданян.
Ранее полиция Еревана задержала в столице Армении 171 участника митинга за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru