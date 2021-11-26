Полицейская погоня со стрельбой произошла на МКАД

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл в районе 30-го км МКАД. Водитель иномарки, предположительно перевозивший наркотики, не отреагировал на требования полицейских, которые были вынуждены устроить погоню, в ходе которой применили табельное оружие.

Источник рассказал, что нарушителя догнали и задержали на Симферопольском шоссе. По ходу движения BMW задел не менее пяти автомобилей, один из которых полностью сгорел.

Ранее участник ДТП на трассе «Сортавала» признался в людоедстве, сообщают «Невские новости».