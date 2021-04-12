Правительство обновило критерии оценки работы губернаторов
Правительство утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов. Документ разработан по указу президента, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Документ включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее, сообщается в пресс-релизе. Методику дополнили и новыми критериями. Речь идёт, в частности, об уровне вовлеченности граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий, «цифровой зрелости» госорганов.
Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых Президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.
Также среди критериев: ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.
Предыдущая методика оценки работы глав регионов была утверждена в 2019 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Песков: Кремль не получал запросов о переговорах с Зеленским
- Мужчина задушил бешеную волчицу под Воронежем
- Песков прокомментировал сообщения о дополнительных выходных в мае
- Правительство обновило критерии оценки работы губернаторов
- В Барселоне назвали сроки открытия города для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru