Правительство обновило критерии оценки работы губернаторов

Правительство утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов. Документ разработан по указу президента, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

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Документ включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее, сообщается в пресс-релизе. Методику дополнили и новыми критериями. Речь идёт, в частности, об уровне вовлеченности граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий, «цифровой зрелости» госорганов.

Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых Президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

Также среди критериев: ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

Предыдущая методика оценки работы глав регионов была утверждена в 2019 году.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Михаил МишустинГубернаторы
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