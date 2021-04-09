Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин принял отставку главы республики Северная Осетия - Алания Вячеслава Битарова по собственному желанию и подписал указ о досрочном прекращении его полномочий, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что этим же указом российский лидер назначил временно исполняющим обязанности главы республики Сергея Меняйло, освободив его от должности полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Ранее Путин принял отставки по собственному желанию главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что их почти одновременный уход является совпадением, сообщает RT.

