Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии
Президент России Владимир Путин принял отставку главы республики Северная Осетия - Алания Вячеслава Битарова по собственному желанию и подписал указ о досрочном прекращении его полномочий, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что этим же указом российский лидер назначил временно исполняющим обязанности главы республики Сергея Меняйло, освободив его от должности полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Ранее Путин принял отставки по собственному желанию главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что их почти одновременный уход является совпадением, сообщает RT.
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