В правительстве Украины консультируются из-за отставки Гончарука

«Правительственный час» в Верховной Раде Украины в пятницу, 17 января, фактически не состоится. Как объяснил депутатам спикер Рады Дмиитрий Разумков, сейчас кабмин находится на консультациях в связи с заявлением об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, передает «Интерфакс-Украина».

Гончарук в пятницу объявил, что подал заявление об отставке. Его уже получили в офисе президента Украины.

Премьер-министр объяснил желание уйти с должности скандалом с аудиозаписями. В Сети были опубликованы фрагменты заседания в правительстве – как утверждает Гончарук, смонтированные. Мужчина с голосом, похожим на голос Гончарука, называет себя «профаном в экономике» и нелицеприятно высказывается о президенте Зеленском.

Этому скандалу предшествовала история с завышенными зарплатами министерских чиновников, напоминает РИА ФАН.

