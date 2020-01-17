В правительстве Украины консультируются из-за отставки Гончарука
«Правительственный час» в Верховной Раде Украины в пятницу, 17 января, фактически не состоится. Как объяснил депутатам спикер Рады Дмиитрий Разумков, сейчас кабмин находится на консультациях в связи с заявлением об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, передает «Интерфакс-Украина».
Гончарук в пятницу объявил, что подал заявление об отставке. Его уже получили в офисе президента Украины.
Премьер-министр объяснил желание уйти с должности скандалом с аудиозаписями. В Сети были опубликованы фрагменты заседания в правительстве – как утверждает Гончарук, смонтированные. Мужчина с голосом, похожим на голос Гончарука, называет себя «профаном в экономике» и нелицеприятно высказывается о президенте Зеленском.
Этому скандалу предшествовала история с завышенными зарплатами министерских чиновников, напоминает РИА ФАН.
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