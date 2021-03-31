В правительстве сообщили о сокращении госаппарата на 10 процентов
Численность госаппарата в России уменьшена почти на 10 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя аппарата кабмина РФ, вице-премьера Дмитрия Григоренко.
По его словам, сокращены 66 структурных подразделений и 33 замруководителя федеральных ведомств. Также в центральных аппаратах сокращена численность на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 тысячу 642 единицы. Вице-премьер отметил, что это одно из самых масштабных сокращений за последние годы, а существующая структура госвласти практически не менялась на протяжении многих лет.
Григоренко отметил, что избыточная цепочка начальников снижала оперативность и увеличивала административные издержки.
Тем временем, число коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года увеличилось на 11,8% (с 6,3 тысячи в прошлом году до 7,1 тысячи), сообщила Генпрокуратура РФ. В ведомстве отметили, что почти половина (3,5 тысячи) таких правонарушений связана со взяточничеством (рост по сравнению с январем-февралем 2020 года составил 21,1%).
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