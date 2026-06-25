Ритейл и депутаты выступили против легализации онлайн-продажи алкоголя

В московском Центре международной торговли в рамках «Недели Российского ритейла» 25 июня состоялась экспертная сессия «Социальная ответственность ритейла: конструктивное взаимодействие бизнеса, государства и гражданского общества в цифровую эпоху», модератором которой выступил председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Особое внимание уделялось вопросу недопущения онлайн-торговли алкоголем и табаком. По словам Корнеева, попытки виноделов и виноторговцев легализовать дистанционные продажи спиртного представляют собой серьезную угрозу общественному здоровью, так как создается иллюзия удаленного контроля над возрастом. На деле это позволит обходить существующие запреты, что приведет к резкому росту потребления вредной продукции.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, в свою очередь, отметила, что демографическая политика в ритейле должна строиться на двух вещах: реальной поддержке семей и защите цифровой среды от вредных факторов.

Как подчеркнула исполнительный директор Союза интернет-торговли Ольга Дружинина, сегодня отсутствует инфраструктура, которая обеспечивала бы нужный контроль за дистанционной продажей продукции с ограничениями, в том числе возрастными.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев подчеркнул, что все ограничения для офлайн-магазинов должны быть перенесены в онлайн-торговлю.

«Никакой дистанционной торговли этой продукцией быть не должно. Позиция Правительства, отказавшегося в начале этой неделе легализовать такие продажи через Почту России, абсолютно верна и заслуживает полной поддержки», — сказал он в ходе сессии.

Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала участников мероприятия. Она призвала остановить планирование эксперимента по дистанционной продаже вина и табака через маркетплейсы, так как подобная торговля идет вразрез с государственной политикой в области охраны здоровья.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов отметил: цифровизация в ретейле должна повышать качество жизни населения, а не создавать риски для здоровья людей. Однако легализация онлайн-продаж алкоголя противоречит государственной политике, создает дополнительные возможности для обхода действующих ограничений и усиливает риски распространения нелегальной продукции.

