В правительстве Грузии не увидели необходимости отмены безвизового режима с Россией

Так он прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Кишиневе о том, что правительство может рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией. По ее словам, граждане России, которые попали в Грузию - это очевидный вызов для страны.

«Сейчас в Грузию приезжают как бывшие граждане нашей страны, так и граждане России. На границе применяются механизмы контроля, чтобы не было опасности для жителей», - считает Зурабишвили.

Глава Минфина при этом отметил, что, если наступит момент, когда существующие механизмы на границе не смогут обеспечивать стандарт безопасности, «мы можем говорить о пересмотре режима, но, повторяю, на сегодняшний день в этом нет никакой необходимости».

Ранее в Telegram-канале «Радиоточка НСН» аналитик Петр Мамрадзе высказывал мнение о том, что попытки обострить отношения между Грузией и Россией предпринимаются регулярно, однако воплотить в жизнь антироссийские инициативы оппозиции не удастся.