В правительстве Грузии не увидели необходимости отмены безвизового режима с Россией

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили считает, что на сегодняшний день нет необходимости вводить визовый режим с Россией. Об этом политик, в ведомство которого входит таможенная служба, заявил во время брифинга.

«Существующие сегодня механизмы контроля на границе полностью отвечают тем вызовам, которые стоят перед страной, поэтому на данном этапе лично я не вижу необходимости вводить визовый режим с Россией», - сказал Хуцишвили.

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Так он прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Кишиневе о том, что правительство может рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией. По ее словам, граждане России, которые попали в Грузию - это очевидный вызов для страны.

«Сейчас в Грузию приезжают как бывшие граждане нашей страны, так и граждане России. На границе применяются механизмы контроля, чтобы не было опасности для жителей», - считает Зурабишвили.

Глава Минфина при этом отметил, что, если наступит момент, когда существующие механизмы на границе не смогут обеспечивать стандарт безопасности, «мы можем говорить о пересмотре режима, но, повторяю, на сегодняшний день в этом нет никакой необходимости».

Ранее в Telegram-канале «Радиоточка НСН» аналитик Петр Мамрадзе высказывал мнение о том, что попытки обострить отношения между Грузией и Россией предпринимаются регулярно, однако воплотить в жизнь антироссийские инициативы оппозиции не удастся.

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