В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева

«Владимир Васильев находится в здании правительства и продолжает свою работу в штатном режиме. Никаких разговоров о досрочной отставке не было. Информация вышла с сомнительными ссылками на непонятные источники», – сообщил собеседник агентства.

Генерал-полковник милиции Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в подмосковном Клину, основная часть его карьеры прошла в органах внутренних дел, в 1997-1999 годах и в 2001-2003 годах - первый замминистра внутренних дел и статс-секретарь - замминистра внутренних дел соответственно, с 1999 по 2001 года - замсекретаря Совбеза России, депутат Госдумы IV-VII созывов, говорится в материалах на сайте главы Дагестана.

