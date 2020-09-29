В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев не планирует уходить в досрочную отставку, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

О планах Васильева досрочно покинуть свой пост сообщило РБК. Причина ожидаемой отставки кроется в возрасте главы республики, которому в августе исполнился 71 год, и определенных проблемах со здоровьем, отмечает издание.

СМИ: глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост

«Владимир Васильев находится в здании правительства и продолжает свою работу в штатном режиме. Никаких разговоров о досрочной отставке не было. Информация вышла с сомнительными ссылками на непонятные источники», – сообщил собеседник агентства.

Генерал-полковник милиции Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в подмосковном Клину, основная часть его карьеры прошла в органах внутренних дел, в 1997-1999 годах и в 2001-2003 годах - первый замминистра внутренних дел и статс-секретарь - замминистра внутренних дел соответственно, с 1999 по 2001 года - замсекретаря Совбеза России, депутат Госдумы IV-VII созывов, говорится в материалах на сайте главы Дагестана.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ВасильевДагестан
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