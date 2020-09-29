СМИ: глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост

В Кремле планируют сменить главу региона до думских выборов 2021 года, чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека.

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы главы республики в октябре 2017 года, в сентябре 2018-го его официально утвердил Госсовет Дагестана. Источники РБК называют одним из кандидатов на смену Васильеву сенатора от Ставропольского края 55-летнего генерал-полковника Сергея Меликова, среди достоинств которого то, что он силовик, хорошо знает регион, равноудален от местных кланов и по национальности принадлежит к лезгинам, одной из дагестанских народностей.

Генерал-полковник милиции Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в подмосковном Клину, основная часть его карьеры прошла в органах внутренних дел, в 1997-1999 годах и в 2001-2003 годах - первый замминистра внутренних дел и статс-секретарь - замминистра внутренних дел соответственно, с 1999 по 2001 года - замсекретаря Совбеза России, депутат Госдумы IV-VII созывов, говорится в материалах на сайте главы Дагестана.

