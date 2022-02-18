В Праге суд вынесет решение по делу россиянина Франчетти
18 февраля 202200:54
Городской суд Праги в пятницу вынесет решение по делу российского гражданина Александра Франчетти, выдачи которого ожидает Украина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Дениса Кашицина.
По словам адвоката, решение ожидалось 10 февраля, однако было перенесено на 18 февраля для дополнительного изучения материалов дела.
Франчетти был арестован 12 сентября за поддержку событий «Крымской весны». Международный ордер на арест выдала Украина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru