Россиянина задержали в Польше по запросу Казахстана
Экс-глава криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев был задержан в Варшаве в рамках процедуры Интерпола по запросу Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Окружной прокуратуры польской столицы.
В соответствии с польскими законами, к Васильеву применили меры временного ареста. Ранее сообщилось, что Васильев подозревается в причастности к исчезновению средств, которые принадлежали европейским, в том числе польским, инвесторам.
Общая сумма утерянных средств составляет 450 миллионов долларов. Казахстан стал первой страной, которая подала запрос об экстрадиции подозреваемого. При этом в Польше уточнили, что местная прокуратура "изучает данный вопрос", окончательное решение еще не принято.
Ранее в Чехии задержали россиянина Александра Франчетти, затем его перевели в пражскую тюрьму Панкрац. Решение взять россиянина под стражу было принято городским судом Праги.
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