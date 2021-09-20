Россиянина задержали в Польше по запросу Казахстана

В соответствии с польскими законами, к Васильеву применили меры временного ареста. Ранее сообщилось, что Васильев подозревается в причастности к исчезновению средств, которые принадлежали европейским, в том числе польским, инвесторам.

Общая сумма утерянных средств составляет 450 миллионов долларов. Казахстан стал первой страной, которая подала запрос об экстрадиции подозреваемого. При этом в Польше уточнили, что местная прокуратура "изучает данный вопрос", окончательное решение еще не принято.

Ранее в Чехии задержали россиянина Александра Франчетти, затем его перевели в пражскую тюрьму Панкрац. Решение взять россиянина под стражу было принято городским судом Праги.

