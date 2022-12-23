В посольстве заявили, что попытки США подорвать технологическое развитие России потерпят неудачу
Попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу, считает советник-посланник РФ Андрей Леденев. Слова дипломата приводит Telegram-канал российского посольства в Вашингтоне.
«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того - приводят к серьезным негативным последствиям для "третьих" стран», — отметил Леденев, комментируя введение Соединенными Штатами очередных санкций против российских организаций.
Советник-посланник указал, что аргументы американской стороны можно трактовать так, будто новые ограничения помогут обеспечить безопасность мореходства на Черном море и расширить поставки зерна с Украины на мировые рынки. При этом, отметил Леденев, в США не объяснили, «каким образом» рестрикции поспособствуют этому.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что включение в черные списки крупных международно-признанных научных институтов не соответствует интересам американских исследовательских кругов. Обрыв профессиональных связей между специалистами из РФ и США влияет на все мировое сообщество, «перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений».
Ранее США ввели санкции против десяти юрлиц из России, напоминает RT. Ограничения коснулись в том числе организации «Морские навигационные системы», концерна «Электроприбор», Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, пишет РИА ФАН.
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