В посольстве заявили, что попытки США подорвать технологическое развитие России потерпят неудачу

«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того - приводят к серьезным негативным последствиям для "третьих" стран», — отметил Леденев, комментируя введение Соединенными Штатами очередных санкций против российских организаций.

Советник-посланник указал, что аргументы американской стороны можно трактовать так, будто новые ограничения помогут обеспечить безопасность мореходства на Черном море и расширить поставки зерна с Украины на мировые рынки. При этом, отметил Леденев, в США не объяснили, «каким образом» рестрикции поспособствуют этому.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что включение в черные списки крупных международно-признанных научных институтов не соответствует интересам американских исследовательских кругов. Обрыв профессиональных связей между специалистами из РФ и США влияет на все мировое сообщество, «перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений».

Ранее США ввели санкции против десяти юрлиц из России, напоминает RT. Ограничения коснулись в том числе организации «Морские навигационные системы», концерна «Электроприбор», Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, пишет РИА ФАН.

