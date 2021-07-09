В посольстве США в Москве с 1 августа останутся 120 сотрудников
Посол США в России Джон Салливан заявил, что с 1 августа количество сотрудников дипмиссии составит 120 человек.
«В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек», - сказал Салливан в интервью «Эхо Москвы».
По его словам, «с 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет».
На заявление Салливана уже отреагировали в МИД РФ.
«120 сотрудников останется после 1 августа в посольстве США в Москве из-за запрета на наем граждан РФ. А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» - написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Салливан заявлял, что посольство США в Москве после 1 августа перестанет предоставлять консульские услуги из-за нехватки персонала.
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