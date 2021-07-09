В посольстве США в Москве с 1 августа останутся 120 сотрудников

Посол США в России Джон Салливан заявил, что с 1 августа количество сотрудников дипмиссии составит 120 человек.

«В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек», - сказал Салливан в интервью «Эхо Москвы».

По его словам, «с 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет».

На заявление Салливана уже отреагировали в МИД РФ.