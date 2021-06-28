Захарова обвинила США в уничтожении своей консульской службы в РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова констатировала, что Соединённые Штаты Америки и по собственной инициативе уничтожают свою консульскую службу на территории РФ. Так дипломат отреагировала на заявление посла США в Москве Джона Салливана о том, что диппредставительство в российской столице после 1 августа перестанет предоставлять консульские услуги из-за нехватки персонала.

Как отметила Захаврова в своем Telegram-канале, Вашингтон не впервые и не первый год уничтожает консульскую службу США в России, сам сокращая штат, и объявляя о закрытии генконсульств. Причём делается исключительно по воле самой американской стороны, поскольку именно она формирует штат своих сотрудников в консульских учреждениях за рубежом, в том числе, в России.

Представитель Смоленской площади также обратила внимание на то, что США давно не таясь заявляют, что в рамках политики сдерживания давно используют разнообразные тактики, включая удары по гуманитарным направлениям. По словам Захаровой, «в переводе с латыни и дипломатического», это значит – удар по людям.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что посольство и консульские учреждения США в России должны привести состав своего персонала в соответствие с требованием Москвы до 1 августа. Это вызвано тем, что США попали в российский перечень недружественных зарубежных государств. Из-за этого дипломатической миссии не разрешается на территории РФ нанимать на работу граждан России или третьих стран.

