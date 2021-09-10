В посольстве США назвали причину вызова Салливана в МИД РФ
Пресс-секретарь американского посольства Джейсох Ребхольц заявил, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД РФ на встречу с заместителем главы российского министерства Сергеем Рябковым, сообщает РИА Новости.
По его словам, дипломаты обсудили ряд двусторонних вопросов, которые касались поддержки намерений президента США Джо Байдена «к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией»
Ранее Салливан провёл на Смоленской площади около 20 минут, не став комментировать свой визит. Источник РИА Новости сообщил, что американского посла вызвали в МИД РФ из-за вмешательства в российские выборы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- Путин назначил врио главы МЧС
- В посольстве США назвали причину вызова Салливана в МИД РФ
- Суд отправил в колонию водителя грузовика, виновного в смерти военных в Подмосковье
- СМИ сообщили причину вызова посла США в МИД РФ
- ВЦИОМ выяснил, сколько россиян доверяют Путину
- В МИД РФ вызвали посла США
- Российский журналист бросил кепку в соведущего из-за спора о футболе
- В Госдуме раскритиковали идею отменить лимит на легионеров в РПЛ
- СМИ: боевики убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
- На родину Деда Мороза запустят поезда из Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru