В посольстве США назвали причину вызова Салливана в МИД РФ

Пресс-секретарь американского посольства Джейсох Ребхольц заявил, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД РФ на встречу с заместителем главы российского министерства Сергеем Рябковым, сообщает РИА Новости.

По его словам, дипломаты обсудили ряд двусторонних вопросов, которые касались поддержки намерений президента США Джо Байдена «к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией»

Ранее Салливан провёл на Смоленской площади около 20 минут, не став комментировать свой визит. Источник РИА Новости сообщил, что американского посла вызвали в МИД РФ из-за вмешательства в российские выборы.

