СМИ сообщили причину вызова посла США в МИД РФ

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства Соединённых Штатов в российские выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее американский посол был вызван на Смоленскую площадь, где провёл порядка 20 минут. Свой визит в МИД РФ Салливан комментировать не стал.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/russia.usembassy
ТЕГИ:МИД РФПосол США в РоссииПосол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры