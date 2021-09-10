СМИ сообщили причину вызова посла США в МИД РФ

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства Соединённых Штатов в российские выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее американский посол был вызван на Смоленскую площадь, где провёл порядка 20 минут. Свой визит в МИД РФ Салливан комментировать не стал.

