СМИ сообщили причину вызова посла США в МИД РФ
10 сентября 202118:19
Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства Соединённых Штатов в российские выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее американский посол был вызван на Смоленскую площадь, где провёл порядка 20 минут. Свой визит в МИД РФ Салливан комментировать не стал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru