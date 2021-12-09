В посольстве России оценили слова американского сенатора о ядерном оружии

Посольство России в США назвало безответственными слова сенатора Роджера Уикера, допустившего применение ядерного оружия против РФ из-за якобы эскалации у границ Украины.

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Ранее Уикер заявил, что Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по России, если конфликт в Донбассе обострится и Москва предпримет «агрессивные шаги» против Киева, напоминает РИА ФАН.

«Подобные высказывания — безответственны», — отмечается в сообщении российского посольства в Facebook.

В дипмиссии напомнили о совместном заявлении президентов РФ и США от 16 июня, которое подтверждает приверженность государств отказу от ведения ядерной войны, пишет RT. В дипмиссии добавили, что «непродуманные заявления Роджера Уикера» вряд ли помогут выйти из «нынешней острой фазы российско-американских отношений».

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеСШАРоссия
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