В посольстве России оценили слова американского сенатора о ядерном оружии

Ранее Уикер заявил, что Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по России, если конфликт в Донбассе обострится и Москва предпримет «агрессивные шаги» против Киева, напоминает РИА ФАН.

«Подобные высказывания — безответственны», — отмечается в сообщении российского посольства в Facebook.

В дипмиссии напомнили о совместном заявлении президентов РФ и США от 16 июня, которое подтверждает приверженность государств отказу от ведения ядерной войны, пишет RT. В дипмиссии добавили, что «непродуманные заявления Роджера Уикера» вряд ли помогут выйти из «нынешней острой фазы российско-американских отношений».

