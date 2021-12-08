В конгрессе США допустили ядерные удары по России

Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил, что не исключает ядерных ударов по России, в случае если Москва введёт свои войска на территорию Украины. Его слова приводит 8 декабря The Independent.

По данным издания, Уикер сообщил, что военные действия Соединённых штатов против России могут включать в себя заход американских кораблей в Черное море, сражения против российской армии на суше вместе с украинскими союзниками. использование ядерного оружия. Конгрессмен допустил и использование ядерного оружия.