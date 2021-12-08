В конгрессе США допустили ядерные удары по России
Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил, что не исключает ядерных ударов по России, в случае если Москва введёт свои войска на территорию Украины. Его слова приводит 8 декабря The Independent.
По данным издания, Уикер сообщил, что военные действия Соединённых штатов против России могут включать в себя заход американских кораблей в Черное море, сражения против российской армии на суше вместе с украинскими союзниками. использование ядерного оружия. Конгрессмен допустил и использование ядерного оружия.
Как уточняет The Independent, другие республиканцы считают, что их коллега просто порассуждал, а не раскрыл реальные военные планы вашингтонской администрации.
Ранее американские конгрессмены призвали Россию вывести военные силы с территории Молдавии.
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