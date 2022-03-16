В посольстве России назвали новые санкции США путем в «более глухой тупик»
Расширение санкций США в отношении России продолжает загонять отношения двух стран в более глухой тупик, считают в посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале дипведомства.
«Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами», — отметили в посольстве.
В дипмиссии пообещали принять ответные меры после «подобных выпадов», пишут Известия.
Накануне Минфин США ввел новые санкции против 15 физических лиц из РФ и Белоруссии. Ограничения коснулись в том числе представителей военного руководства России: главу Росгвардии Виктора Золотова, главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, ряда заместителей главы Минобороны, отмечает Газета.ру.
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