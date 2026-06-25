ФИФА разрешила российским сборным игроков до 15 лет выступить на ЧМ
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила сборным России среди юношей и девушек до 15 лет участвовать в чемпионате мира в 2026 году. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
«Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрасте до 15 лет, бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет... в Азербайджане», - указали в ФИФА.
Отмечается, что в первом турнире среди юношей смогут поучаствовать сборные всех ассоциаций-членов федерации. В их число входит Российский футбольный союз.
Второй турнир исключительно среди команд девушек планируют провести в 2027 году. При этом с 2028 года ФИФА будет приглашать всех членов организации к участию в отдельных соревнованиях со сборными юношей и девушек до 15 лет.
ЧМ для игроков не старше 15 лет состоится 22-31 октября в Азербайджане. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что турнир будет доступен для всех 211 национальных футбольных ассоциаций, пишет 360.ru.
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