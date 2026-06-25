ФСБ предотвратила теракт в суде в Мариуполе
ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе, преступление готовил гражданин России по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным силовиков, житель Мариуполя через мессенджер Telegram установил контакт с представителем украинской стороны, по его указке изъял из подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Злоумышленник должен был привести бомбу в действие в здании одного из районных городских судов. Гражданин прибыл на место планируемого преступления, где его задержали сотрудники ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовные дела о госизмене, приготовлении к совершению теракта, незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранта заключили под стражу.
Ранее в Пятигорске пресекли подготовку двух терактов в отношении правоохранителей, были задержаны две женщины, которые доставляли мощные бомбы по указанию кураторов из Киева, напоминает 360.ru.
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