ФСБ предотвратила теракт в суде в Мариуполе

ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе, преступление готовил гражданин России по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным силовиков, житель Мариуполя через мессенджер Telegram установил контакт с представителем украинской стороны, по его указке изъял из подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Злоумышленник должен был привести бомбу в действие в здании одного из районных городских судов. Гражданин прибыл на место планируемого преступления, где его задержали сотрудники ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовные дела о госизмене, приготовлении к совершению теракта, незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Пятигорске пресекли подготовку двух терактов в отношении правоохранителей, были задержаны две женщины, которые доставляли мощные бомбы по указанию кураторов из Киева, напоминает 360.ru.

