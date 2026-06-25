Посла Румынии вызвали в МИД России
25 июня 202610:17
Юлия Савченко
Посла Румынии вызвали в министерство иностранных дел России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что румынскому дипломату объявят об ответных мерах на закрытие генконсульства России в Констанце.
Ранее Румыния на фоне инцидента с падением беспилотника на территории страны решила закрыть российское диппредставительство. Генерального консула России в Констанце объявили персоной нон грата, напоминает 360.ru.
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