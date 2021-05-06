В посольстве России напомнили о незаконном присутствии США в Сирии
Посольство России в США в ответ на критику Пентагона в адрес действий российских войск на северо-востоке Сирии напомнило, что присутствие американских военных сил в стране является незаконным, сообщило ведомство в Twitter.
В посольстве отметили, что российские солдаты находятся в Сирии по приглашению правительства, а армия США — незаконно. Поэтому, посчитали в ведомстве, у них нет права критиковать действия России.
Ранее исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в своем докладе заявил, что войска России в САР не представляют для США никакой угрозы. При этом он отметил, что Москва не раз нарушала механизмы деконфликтинга период с 1 января по 31 марта 2021 года, пишут «Известия».
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