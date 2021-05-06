В посольстве России напомнили о незаконном присутствии США в Сирии

В посольстве отметили, что российские солдаты находятся в Сирии по приглашению правительства, а армия США — незаконно. Поэтому, посчитали в ведомстве, у них нет права критиковать действия России.

Ранее исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в своем докладе заявил, что войска России в САР не представляют для США никакой угрозы. При этом он отметил, что Москва не раз нарушала механизмы деконфликтинга период с 1 января по 31 марта 2021 года, пишут «Известия».

