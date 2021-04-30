Россия и Сирия обвинили США в запугивании желающих вернуться сирийских беженцев

В сообщении говорится, что Америкой и ее союзниками проводится информационная кампания с целью пропаганды и дискредитации властей Сирии, а также с целью запугивания беженцев, которые желают вернуться домой.

Также отмечается, что пандемия ухудшила положение беженцев в странах Ближнего Востока, люди потеряли работу и средства к существованию, а это увеличивает вероятность их вовлечения в экстремистскую деятельность.

На сегодняшний день почти 2,3 миллиона сирийцев вернулись на родину, сообщили в координационных штабах.

