Россия и Сирия обвинили США в запугивании желающих вернуться сирийских беженцев

Вашингтон противодействует попыткам Дамаска вернуть сирийских беженцев, а также препятствует расформированию лагеря беженцев. Об этом заявили в координационных штабах России и Сирии по возвращению беженцев.

В Сирии произошел вооруженный конфликт между арабами и курдами

В сообщении говорится, что Америкой и ее союзниками проводится информационная кампания с целью пропаганды и дискредитации властей Сирии, а также с целью запугивания беженцев, которые желают вернуться домой.

Также отмечается, что пандемия ухудшила положение беженцев в странах Ближнего Востока, люди потеряли работу и средства к существованию, а это увеличивает вероятность их вовлечения в экстремистскую деятельность.

На сегодняшний день почти 2,3 миллиона сирийцев вернулись на родину, сообщили в координационных штабах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Бурку Окутан
ТЕГИ:БеженцыСирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры