Россия и Сирия обвинили США в запугивании желающих вернуться сирийских беженцев
Вашингтон противодействует попыткам Дамаска вернуть сирийских беженцев, а также препятствует расформированию лагеря беженцев. Об этом заявили в координационных штабах России и Сирии по возвращению беженцев.
В сообщении говорится, что Америкой и ее союзниками проводится информационная кампания с целью пропаганды и дискредитации властей Сирии, а также с целью запугивания беженцев, которые желают вернуться домой.
Также отмечается, что пандемия ухудшила положение беженцев в странах Ближнего Востока, люди потеряли работу и средства к существованию, а это увеличивает вероятность их вовлечения в экстремистскую деятельность.
На сегодняшний день почти 2,3 миллиона сирийцев вернулись на родину, сообщили в координационных штабах.
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