В посольстве РФ во Франции назвали «частью демарша» вызов российского посла
Вызов посла РФ Алексея Мешкова в МИД Франции из-за российских контрсанкций — часть согласованного странами Евросоюза демарша. Об этом заявили журналистам в посольстве России в Париже.
Ранее стало известно, что посла РФ в Париже вызывали во французское дипломатическое ведомство в связи с санкциями Москвы в отношении европейских официальных лиц. Также Мешкову выразили озабоченность мерами по ограничению найма сотрудников в диппредставительства.
«Вызов посла России во Франции в МИД страны, является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — цитирует заявление посольства РИА Новости.
В диппредставительстве уточнили, что посол дал разъяснения по поводу контрсанкций, «неоднократно озвучивавшиеся российской стороной».
Кроме того, Мешков подчеркнул, что Евросоюз неоднократно игнорировал призывы РФ отказаться от различных санкционных списков.
Также в посольстве подчеркнули, что антироссийские настроения в Евросоюзе не способствуют «выправлению и так непростой ситуации» в отношениях Москвы и Брюсселя.
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