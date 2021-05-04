В посольстве РФ во Франции назвали «частью демарша» вызов российского посла

Ранее стало известно, что посла РФ в Париже вызывали во французское дипломатическое ведомство в связи с санкциями Москвы в отношении европейских официальных лиц. Также Мешкову выразили озабоченность мерами по ограничению найма сотрудников в диппредставительства.

«Вызов посла России во Франции в МИД страны, является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — цитирует заявление посольства РИА Новости.

В диппредставительстве уточнили, что посол дал разъяснения по поводу контрсанкций, «неоднократно озвучивавшиеся российской стороной».

Кроме того, Мешков подчеркнул, что Евросоюз неоднократно игнорировал призывы РФ отказаться от различных санкционных списков.

Также в посольстве подчеркнули, что антироссийские настроения в Евросоюзе не способствуют «выправлению и так непростой ситуации» в отношениях Москвы и Брюсселя.

