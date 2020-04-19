В Посольстве РФ в Праге объяснили «переезд» с площади имени Бориса Немцова

Техническими причинами объяснили «переезд» посольства России в Праге с площади, которая получила имя российского политика Бориса Немцова. Об этом диппредставительство сообщило на официальной странице в Facebook.

В посольстве заявили, что смена лишь юридического адреса носила технический характер. Это произошло после переименования площади, где находилась дипмиссия, в честь погибшего в России политика Бориса Немцова.

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«Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание», — указали сотрудники посольства.

При этом в посольстве предположили, что чешские власти вряд ли соберутся переименовывать улицу Коруновачни, которая указана в юридическом адресе дипмиссии, в связи с тем, что топониму более 100 лет, пишет Газета. ru



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борис НемцовПрагаРоссийское Посольство
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