В Посольстве РФ в Праге объяснили «переезд» с площади имени Бориса Немцова

Техническими причинами объяснили «переезд» посольства России в Праге с площади, которая получила имя российского политика Бориса Немцова. Об этом диппредставительство сообщило на официальной странице в Facebook.

В посольстве заявили, что смена лишь юридического адреса носила технический характер. Это произошло после переименования площади, где находилась дипмиссия, в честь погибшего в России политика Бориса Немцова.