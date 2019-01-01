В посольстве РФ рассказали о попытках связаться с россиянами на британском танкере

Попытки связаться с тремя гражданами России из экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero пока не увенчались успехом. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганненко.

Диппредставительство РФ находится на постоянной связи с иранскими властями, пишет РИА «Новости».

Напомним, Иран заявил, что все пассажиры и экипаж танкера – всего 23 человека - останутся на его борту до завершения расследования. Решение принято в связи с тем, что судно было задержано, так как «было вовлечено в инцидент» с иранским рыболовецким судном. Якобы, танкер не отреагировал на сигнал бедствия рыбаков, а также нарушил еще ряд международных морских правил.

Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН заявила, что и в самой Великобритании есть политики, понимающие какую опасную игру ведет страна с Ираном.

